I residenti non ci sono, arrivano i ladri: doppio furto a Candelo (foto di repertorio)

Doppio furto nel comune di Candelo. Approfittando dell'assenza dei proprietari (uno addirittura era all'estero per lavoro), i ladri hanno forzato porte e finestre per introdursi all'interno delle abitazioni: in un caso, è stato sottratto un pc portatile; nell'altro, invece, sono stati rubati alcuni capi di abbigliamento insieme ad un braccialetto. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.