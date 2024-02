Graglia: Brucia un edificio, i Vigili del Fuoco intervengono, nessuna vittima

L'allarme, arrivato dai residenti nella zona dell'incendio, è scattato poco prima delle 23 del 3 febbraio. Squadre di Vigili del Fuoco si sono immediatamente dirette sul posto e hanno posto la situazione in sicurezza dopo la mezzanotte. Attualmente, alle 00.16 il rogo è domato e i Vigili si stanno occupando di effettuare i controlli necessari prima di dichiarare chiuso l'intervento. Al momento non sono note le cause dell'incendio nè l'entità del danno. Seguiranno aggiornamenti.