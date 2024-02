Biella, minaccia i vicini con un coltello. Poi in Questura prova a colpire gli agenti: arrestato

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Biella ha tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata un soggetto originario della Tunisia di 42 anni, poi accertato essere irregolare sul territorio nazionale.

Una pattuglia del comando della Polizia Locale, durante l’ordinaria attività di controlli svolti nel quartiere Chiavazza, si trovava ad intervenire in strada Regione Croce a causa di una lite di vicinato. Sul posto gli operatori si trovavano dinnanzi uno dei condomini, un uomo originario della Tunisia di 42 anni, intento a minacciare i presenti con un coltello. Dopo aver riportato la situazione alla tranquillità gli agenti della Polizia Locale, essendo il quarantaduenne sprovvisto di documenti di riconoscimento, procedevano con il suo accompagnamento presso gli Uffici della Questura di Biella per ulteriori accertamenti.

Ivi giunti gli operatori della Polizia di Stato di Biella constatavano l’irregolarità sul territorio nazionale del tunisino dando dunque avvio alle dovute pratiche finalizzate all’espulsione del soggetto. Durante tali fasi l’uomo, dapprima tranquillo, improvvisamente manifestava un atteggiamento sempre più ostile e agitato fino al punto di lanciare il proprio telefono cellulare al suolo frantumandone lo schermo protettivo per poi afferrare un frammento di vetro da terra minacciando dapprima di autolesionarsi e poi di ferire gli operatori presenti.

Il quarantaduenne, sempre più agitato, provava dunque a più riprese a colpire i presenti scagliandosi contro di loro e dando vita ad una colluttazione all’esito della quale veniva ammanettato e collocato in massima sicurezza. Vista la situazione, sentito il Sostituto Procuratore di turno, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’utilizzo di oggetti atti ad offendere, misura poi convalidata su richiesta del Pubblico Ministero.

In seguito, in conseguenza del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto della Provincia di Biella, gli agenti della Questura, in ossequio a quanto disposto con apposito provvedimento del Questore, hanno provveduto all’accompagnamento del quarantaduenne presso il Centro di permanenza per rimpatri in attesa del successivo rimpatrio in Tunisia.