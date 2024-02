Biella, due giovani vengono alle mani: in via Italia arrivano Carabinieri e Polizia (foto di repertorio)

Una lite tra due uomini degenera con spintoni e pugni. È quanto sarebbe successo stanotte, intorno all'1.30, in via Italia, a Biella, dove sono intervenuti Carabinieri e Polizia per sedare l'alterco.

Al loro arrivo, sono stati fermati e identificati 4 giovani di origine marocchina, tutti in stato di ubriachezza: due di loro avrebbero riportato alcune lievi escoriazioni, tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale. Un paio di loro, inoltre, avrebbero tentato di dividere i litiganti che, per cause ancora da appurare, sarebbero venuti alle mani. Il gruppetto verrà molto probabilmente sanzionato.