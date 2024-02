Avvolta dalle fiamme, a Coggiola un'auto è andata completamente distrutta FOTO

È andata completamente distrutta l'auto investita dalle fiamme nella serata di ieri, 3 febbraio, a Coggiola.

L'allarme è partito intorno alle 23.30: sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo, lasciato in sosta sotto ad un portico di proprietà privata.

Nel rogo è andato danneggiato anche un cavo della corrente pubblica. Presente, oltre ai Carabinieri e ai tecnici preposti, anche il personale del Nucleo Investigativo Antincendi per la raccolta dei rilievi che stabiliranno le cause dell'incendio.