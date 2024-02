UNUCI, a Biella passaggio di consegne alla presidenza con messa in ricordo dei Caduti e dei Soci mancati FOTO

Lo scorso 26 gennaio la sezione di Biella dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) ha partecipato ad una Santa Messa a Chiavazza, celebrata da don Carlo Dezzuto, per ricordare i propri Caduti ed i Soci mancati nell’anno trascorso. Il giorno seguente presso la chiesa di San Giacomo al Piazzo, ha assistito ad un’altra Messa, celebrata da Don Panigoni, per ricordare gl’innumerevoli Caduti di tutte le Armi inquadrate nell’Ar.M.I.R. nell’epopea della ritirata in terra d’Ucraina conclusasi con la battaglia di Nikolajewka che, di fatto, permise ai superstiti di uscire dalla sacca del Don.

Domenica 28, infine, si è tenuto presso il ristorante di un noto Hotel cittadino, l’annuale pranzo sociale che ha visto il passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Generale di Brigata Luca Cicciarella ed il Presidente entrante, Primo Capitano Roberto Bona, nell’occasione sono stati presentati i nuovi Soci iscrittisi nell’anno 2023, il Generale dei Carabinieri Antonio Rizzi ed il Capitano Francesco Pomaro. Graditi ospiti dell’evento il nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Dottor Colonnello Marco Giacometti ed il Tenente Amedeo Caccia Dominioni, nipote del pluridecorato Colonnello Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo, accompagnato dal Tenente Casati dell’83 corso A.U.C. che hanno donato alla Sezione di Biella una pregevole stampa di un quadro realizzato dal nonno.

Gran parte dei circa 5000 caduti ad El Alamein furono raccolti nel dopoguerra dal Colonnello Caccia Dominioni con un’azione paziente e pericolosa fra le sabbie del deserto e pietosamente composte nel grande sacrario da Lui appositamente progettato ed eretto.