Fondazione Perosi: “Un febbraio di grande musica!”.

Nel primo, il programma prevede musiche composte da monache di clausura in epoca barocca. Compositrici rinomate al punto da pubblicare le loro opere, riscoperte da alcuni decenni e rivelanti musiche di notevole qualità tecnica e gradevolezza sonora. Le loro composizioni si alterneranno con brani di grandi autori del Seicento come Claudio Monteverdi e Barbara Strozzi. Sarà un'occasione unica per immergersi in un repertorio poco conosciuto ma di grande valore artistico.

Nel secondo concerto, Pavel Berman e Maria Meerovitch: due artisti di straordinario talento e profondi interpreti, con il loro immenso temperamento e la loro qualità artistica, ci trasporteranno in un viaggio musicale che spazia da Respighi a Shostakovich.

La Sonata in si minore per violino e pianoforte di Respighi, chiaramente radicata nella tradizione romantica; uno dei brani fondamentali della letteratura cameristica del XIX secolo. La Sonata in sol maggiore per violino e pianoforte di Shostakovich, un lavoro complesso e tormentato, dalla singolare durezza formale

Infine, il terzo concerto del mese "in stagione" ci offrirà l'opportunità di ascoltare l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis e con Ettore Pagano al violoncello. Questo progetto, di carattere internazionale, ha una sua articolazione nazionale grazie alla rete dei Soci CIDIM (di cui l'Accademia Perosi fa parte). Il programma includerà musiche di Haydn, Pärt e Sollima, ma darà anche la giusta attenzione ai lavori di due compositrici, Marianna Martines e Grazyna Bacewicz. Sarà un concerto che metterà in risalto il talento delle donne nella musica e regalerà emozioni uniche.





Francesca Biliotti - Elisa La Marca

venerdì 9 febbraio 2024 | h. 20:45

Celesti sirene. Musica dai monasteri femminili

(contralto, chitarra classica e tiorba)

evento in stagione

programma qui

Pavel Berman - Maria Meerovitch

venerdì 16 febbraio 2024 | h. 20:45

Natura 'severa' e spirito "romantico"...

(violino e pianoforte)

evento in stagione

programma qui

Orchestra Femminile del Mediterraneo

venerdì 23 febbraio 2024 | h. 20:45

Ettore Pagano (violoncello)

Antonella De Angelis (direttore)

evento in stagione

programma qui