Biella Jazz Club: “Il grande ritorno della band Tres Latin Jazz”.

Un grande ritorno al Biella Jazz Club martedì 6 febbraio alle ore 21,30, la band argentina Tres Latin Jazz, Federico Hilal al basso, Dani Corrado alla batteria e Nahuel Bailo al pianoforte.

Tres Latin, in questo tour europeo, presenta il nuovo album “Frontiera Artificial”.

TRES Latin Jazz trasmette le emozioni e le passioni dell'Argentina in ogni concerto, Frontera Artificial è il loro sesto album e viene fornito con un'edizione limitata su vinile (Schallplatte). Il jazz argentino arriva affinché la musica ci permetta di oltrepassare tutti i confini che troviamo lungo il cammino.

In questo progetto si mescolano i colori della musica afroamericana con il calore del centro America e le arie del Rio de la Plata; le trame di questa terra si completano con un linguaggio tipico del nord dell'Argentina. Le composizioni giocano con i generi musicali e i ritmi del continente, le tradizioni di ciascuno stile trovano in Tres Latin Jazz una nuova forma e un nuovo suono attraverso momenti intimi, sottili, che racchiudono tutta l'intensità della musica.

Il trio nasce nel 2008, interpretando standard jazz e i classici della musica latina, per poi evolversi in un progetto compositivo che dà al gruppo una vera e propria identità artistica fondata sulle forti radici latino americane. Il gruppo vanta molte partecipazioni a festival e importanti collaborazioni con artisti internazionali come: Oscar Stagnaro Quintet (Perú-USA), No Square Quartet (Svizzera), Cedric Hanriot & GroOovematic (Francia), Edu Martins (Brazil), Daniel Maza (Uruguay).

Da band indipendente, TRES Latin Jazz ha creato la propria strada, producendo i propri album, organizzando tour, offrendo al pubblico una proposta musicale unica e molto personale. Unisce la passione per la musica all’indipendenza artistica, garantendo un’esperienza autentica e coinvolgente in ogni esibizione. Sintonizzatevi per una serata straordinaria, dove il “jazz argentino” prenderà vita attraverso il virtuosismo di TRES Latin Jazz.

Per martedì 13 febbraio è atteso il progetto dedicato alle composizioni dei Pink Floyd “THE LAST COAT OF PINK”. I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati con i contributi di Fondazione CR Biella, Città di Biella “Assessorato alla Cultura”, Consiglio Regionale del Piemonte.