Studenti alla prova al Liceo del Cossatese. I giudici: “Ci avete regalato grandi emozioni “

Aria di competizione nel Liceo del Cossatese e Vallestrona, dove nella giornata di venerdì 2 febbraio gli studenti sono scesi in campo per la finale scolastica della gara di dibattito.

Un tema non semplice quello su cui dovevano argomentare, legato all’agenda 2030 e ai temi della sostenibilità: “I governi devono o non devono obbligare le aziende a fornire informazioni sui metodi di produzione?” Aula magna affollata, con genitori, docenti e studenti di altre classi a sostenere le due formazioni: da una parte, a sostenere la tesi pro, la squadra dei “Lampi(s)” e dall’altra la squadra “Gli iperbolici”, con la tesi contro. Le due finaliste hanno dato vita ad una sfida intensissima, con presentazioni efficaci e un dibattito libero serratissimo; alla fine davvero difficile per i giudici nel decretare il vincitore.

Alla fine, il primo posto è andato alla squadra del “Lampi(s)”, composta da Beatrice Bordignon, Sofia Mehmeti, Arianna Di Palma, Ginevra Benevenga, Silvia Dallacqua e Asia Faedo. Tanti applausi anche per la squadra avversaria, composta da Lorenzo Piccolo, Sabrina Iraoui, Carlotta Mason, Federico Rolando, Valentina Zattarin e Lucia Crestani. Ora, i vincitori attendono che sia designata la squadra avversaria per la finale di zona, che negli ultimi anni era stata la squadra del Liceo G. e Q. Sella.