Al nos Carvè compie 50 anni, a Salussola consegna delle chiavi alle maschere FOTO

Anche a Salussola è iniziato il periodo del Carnevale, detto anche “Al nos Carvé”, che quest'anno compie ben 50 anni. Ieri sera, alla presenza di molti cittadini e della banda musicale (che ha reso ancor più allegro il lieto evento), si è tenuta la consegna delle chiavi del paese alle maschere.

In particolare, al presidente della Pro Loco che, per l'occasione, ha vestito i panni della maschera principale, Monsieur Suclun, in compagnia della sua Madama. Nel pomeriggio di oggi, è in programma il ballo dei bambini, a partire dalle 14.30, con Disco Music alle 22 al Polivalente. Domani, invece, alla Santa Messa delle 10 seguirà la distribuzione della fagiolata (ore 11) con il pranzo della domenica (ore 12).