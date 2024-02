Nuova vita per il Gruppo Micologico Biellese che ha visto eletto in qualità di presidente Luciano Marcon, presidenti onorari Piero Zorio e Roberto Pozzi, vice presidente Renato Tizzoni, quindi come segretario Giovanni Bonino e tesoriere Liliano Zona. Consiglieri sono: Piero Zorio, Roberto Pozzi, Luigi Vaglio, Guido Moglia, Robin Cara, Franco Raineri, Angelo Giovinazzo, Bruno Cerri, Enrico Ramazio Bravetto. Probiviri: Grazie Prina Cerai, Roberto Villa e Vittorio Gilardi Nadin. Revisori: Marco Tarditi e Claudio Coda.

"Siamo tutti contenti perchè è da anni che il Gruppo si era un po' perso per diversi motivi - racconta il neo Presidente Luciano Marcon - . Per via del Covid poi è stato ancora un periodo più difficile, e ora siamo tornati con tante iniziative in mente".

Nella serata di presentazione del direttivo si è parlato anche delle nuove iniziative che sono state messe in programma. Tra queste la Sagra del Fungo in frazione Casale a Sagliano. "Tempi addietro le famiglie dovevano prenotarsi mesi prima per trovare posto al pranzo - continua il presidente - e noi vogliamo tornare a impegnarci come si faceva allora".

Tra gli altri eventi ai quali sta lavorando il nuovo Gruppo ci sono corsi micologici di riconoscimento dei funghi, lezioni rivolte agli studenti, il completamento della ricerca relativa alle specie fungine presenti nell'Oasi Zegna oltre che serate gastronomiche dedicate alle varie tipologie di funghi che saranno organizzate con la collaborazione dell'Accademia italiana dell Cucina.

Tra le novità del nuovo Gruppo c'è anche il coinvolgimento delle donne: "Fortunatamente sono già presenti nel rinnovamento, ma ci piacerebbe una partecipazione ancora più importante", conclude il presidente.