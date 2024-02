Tanti nuovi appuntamenti con i Teatri Tascabili nelle scuole e in biblioteca ragazzi.

Pronti per la matematica a sorpresa? Tra febbraio e marzo coinvolgeremo oltre 1000 studenti delle scuole elementari del biellese nel flashmob teatralmatematico “ZERO E UNO” a cura di Areté Ensemble con Annika Strohm e Saba Salvemini. Due curiosi e buffi impiegati faranno incursione in classe per misurare tutto, ma proprio tutto perché la matematica è ovunque e tutto è numero, forse anche l’anima. Una divertente irruzione per avvicinare un poco di più i bambini all’importanza ed al senso della matematica.

Il 9 febbraio alle 17:00 ci sarà invece l’appuntamento teatrale “NEUROTEEN - Come le neuroscienze ci aiutano nell’adolescenza”. La storia di due genitori alle prese con i problemi del figlio adolescente che tra una litigata, un ricordo, uno scherzo “spiegheranno” come funziona il cervello di un adolescente. Si tratta di un piccolo excursus sulle neuroscienze e l’adolescenza. Con il pretesto di un grande problema tra i genitori ed il figlio raccontiamo al giovane pubblico e ai loro genitori come funziona il cervello, come nascano le emozioni, cosa siano ed a che servano l’amigdala, il talamo, lo striato…Questo intervento è stato realizzato con gran successo a dicembre al Liceo Classico ed all’ITI di Biella sempre all’interno dei Teatri Tascabili. Si tratta del primo appuntamento dei Teatri Tascabili alla Biblioteca Ragazzi di Biella ed è un intervento teatrale aperto a tutti e rivolto specialmente ai ragazzi dai 10 ai 18 anni ed ai genitori. Ad aprile (in data ancora da definirsi) avremo ancora la fortuna di poter collaborare con Anais Drago e proporremo due micro assoli di violino alla RSA Cerino Zegna e alla mensa dei popoli della Caritas.

PROGRAMMA SESSIONE PRIMAVERA PROGETTO SCUOLE ZERO E UNO

Perfomance teatrali sull’onnipresenza della matematica nelle nostre vite a cura di Areté Ensemble con Saba Salvemini e Annika Strohm 5 febbraio - IC Candelo - Plessi Candelo e Benna 6 febbraio - IC Valdengo - Plesso Bioglio 7 febbraio - IC Mongrando - Plesso Valle 8 febbraio - IC Valdilana - Plesso Ronco (sponsor Yanga Srl) 9 febbraio - IC Fratelli Viano da Lessona - Plessi Castelletto e Brusnengo 5 marzo - IC Gaglianico - Plesso Borriana 6 marzo - IC BIella 3 - Plesso Collodi 7 marzo - IC Vigliano - Plesso Amosso (sponsor Yanga Srl) 8 marzo - IC Scuola Media Borgosesia (sponsor Yanga Srl) 11 marzo - IC Cossato - Plesso Parlamento (sponsor Antiginnastica Biella)

APPUNTAMENTI ALLA BIBLIOTECA RAGAZZI 9 febbraio dalle 17:00 alle 18:00 - Intervento teatrale NEUROTEEN - Come le neuroscienze ci aiutano nell’adolescenza dai 10 ai 18 anni e per i genitori (sponsor Yanga Srl) 6 marzo dalle 17:00 alle 18:00 -

Intervento teatrale ZERO E UNO - Sull’onnipresenza della matematica nelle nostre vite dai 6 agli 11 anni (sponsor Antiginnastica Biella)

Prenotazione consigliata alla mail: bibragazzi@comune.biella.it Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” – Piazza Lamarmora, 5 Biella