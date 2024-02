"Mai da soli!", il libro del Pastore Antonello che conduce in un viaggio dentro sé

Ieri sera, 2 febbraio, a Palazzo Ferrero il Pastore Antonello, della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, ha presentato il suo libro "Mai da soli!", un viaggio attraverso le fasi della sua vita fino alla conversione e, come citato nella prefazione di Giovanni Traettino, "Un'opportunità di accendere una luce nelle nostre zone d'ombra per scoprire con coraggio che cosa ci abita. Non da soli, però, mai da soli!"

L'introduzione alla serata, col le immagini della bellezza del mondo e sulle note di "Meraviglioso", ha palesato tutta l'intenzione espressa nel libro. Durante la prima lettura di un capitolo, interpretata da Valeria Ubertino, non "c'era più" il Pastore, ma un bimbo, timido, confuso, emozionato seduto su una sedia troppo grande per lui, e poi ancora un adolescente alla ricerca di nuove emozioni e ancora un giovane uomo alle prese col proprio vuoto interiore fino ad arrivare all'incontro sincero con quel Dio che ti cambia il cuore, la vita e che ti immerge nel suo amore e nella pace.

Le letture, emozionanti e coinvolgenti, e le canzoni interpretate da Sephhora col l'accompagnamento alla tastiera del maestro Samuel De Luca, hanno creato un fil rouge che ha attraversato un percorso di vita in cui ognuno si è potuto riconoscere. "Sono una persona normale - si definisce così il Pastore Antonello - che ha attraversato momenti belli e momenti orribili, questa è la nostra vita, la vita di tutti noi, ma con Gesù tutto è possibile, tutto può cambiare, tutto ha più valore e lui non ci lascia mai soli".

Cosa rimane della serata e soprattutto perché le parole, i pensieri di Alberto Antonello arrivano dritto al cuore? Il Pastore è uno di noi, con un passato molto simile a molti e con l'umiltà di riconoscerlo, di raccontarlo di farci capire che si, ognuno di noi è amato. E' un uomo che in ogni gesto, in ogni parola esprime la sua sincera relazione con Dio, il suo amore per le persone, disponibile ad ascoltare pensieri, dubbi, che non giudica, include, "ti prende per mano" e ti accompagna nella complicata per alcuni, semplice per altri, strada verso l'incontro con qualcuno che non ti lascerà mai solo.

"Mai soli!" è l'occasione per fare insieme al Pastore Antonello un viaggio dentro se stessi e uno stimolo a verificare il proprio modo di vedere e interpretare la vita, per tutti credenti e non. In ultima pagina il saluto di Alberto che scrive: "Caro lettore e amico, desidero salutarti augurandoti certamente buona vita, ma ancora di più che Dio ti benedica".