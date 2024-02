Dal Nord Ovest – Auto precipita per 5 metri e si schianta contro gli alberi (foto di repertorio)

L'altra sera, poco dopo le 18, i Vigili del Fuoco di Varallo Sesia sono intervenuti nel comune di Boccioleto per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

La vettura è uscita di strada fermandosi contro gli alberi precipitando per circa 5 metri. La squadra, in collaborazione con il personale medico, ha estratto in sicurezza il conducente all’interno del veicolo, raggiunto il piano stradale, poi il 118 lo ha trasportato all’ospedale di Borgosesia. Intervenuti sul posto i Carabinieri di Scopa.