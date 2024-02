Maxi tamponamento tra tre mezzi a Vigliano, auto si scontrano in un parcheggio di Biella (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale senza gravi conseguenze per i conducenti. Sono avvenuti intorno alle 13 a Biella e Vigliano Biellese: nel primo caso, due auto si sono scontrate in un parcheggio. Entrambi i guidatori, indenni, hanno compilato il modello cid alla presenza degli agenti della Polizia Locale. Nell'altro caso, invece, si è registrato un tamponamento tra tre mezzi. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.