Gatto bloccato al Parco delle Burcina su sequoia secolare, il racconto: “ Salvato a 45 metri di altezza”

Un gattino resta bloccato per un paio di giorni sulla cima di un albero, a 45 metri d'altezza, ma alla fine viene salvato da un esperto contattato da una coppia di passanti.

Lieto fine a Pollone, dove nei giorni scorsi si è temuto fortemente per la salute di un micio che si arrampicato fino alla punta di una delle sequoie secolari del Parco della Burcina. L'allarme è stato lanciato da due donne, Cinzia Gattino e Cinzia Vittino, che hanno assistito in prima persona alle operazioni di soccorso.

“Dopo aver avvisato tutti gli enti competenti del Parco, dal comune di Pollone passando per l'Ente Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore fino ai guardiaparco, ci siamo messe in contatto con i Vigili del Fuoco e l'Associazione Bulli e Pupe con la Coda ODV per trovare un soluzione – raccontano – Alla fine, è intervenuto un arboricoltore che, con l'ausilio di funi e imbragature specifiche, ha raggiunto il gatto in cima alla pianta con la tecnica del tree climbing dopo quasi tre ore. È stata una prova eroica, compiuta da Matteo Buratti di Green Evolution, a cui va il nostro ringraziamento".

Il micio selvatico è stato preso in carico dai volontari dell'associazione, in attesa delle visite mediche e degli accertamenti del caso.