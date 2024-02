Progetto P.N.R.R. "Reti di servizi di facilitazione digitale"

Il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale (C.I.S.S.A.B.O.) ha aderito attraverso un bando della Regione Piemonte, al Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (P.N.R.R.), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

La Regione Piemonte, in qualità di Ente attuatore della Misura 1.7.2 ha concordato con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale un Piano Operativo in cui CISSABO, quale ente sub attuatore rappresenta una parte delle numerose Reti Locali attivate sul territorio regionale.

I finanziamenti del P.N.R.R. mirano a garantire un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale del Paese.

I finanziamenti sono destinati all’intervento Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di Facilitazione Digitale” e hanno permesso al Consorzio di attivare, già da metà settembre 2023 due Punti di Facilitazione Digitale, a cui i cittadini afferenti ai comuni consorziati con CISSABO, possono rivolgersi, per essere aiutati a districarsi nel mondo del digitale.

In particolare l’obiettivo generale del progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale” è legato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse, per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti, ad utilizzare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche e quindi semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Fino ad ora il Consorzio ha erogato facilitazioni individuali rivolte, in particolar modo, alla fasce deboli a cui il Consorzio per dettato istituzionale si rivolge.

Da metà settembre fino a metà gennaio 2024 sono state coinvolte n. 190 persone.

Gli obiettivi futuri del progetto prevedono il coinvolgimento di tutti i cittadini e tutte le cittadine anche attraverso momenti formativi di gruppo e, attraverso Punti Digitali Itineranti, in luoghi dislocati sul territorio del CISSABO, al fine di raggiungere in modo più capillare il maggior numero di beneficiari possibili.

Gli interventi di facilitazione vengono gestiti da un dipendente del Consorzio che con competenze specifiche è in grado di sostenere le persone nell’uso del “digitale”.

Il consorzio aveva già avuto occasione di intervenire su questa tematica perché nell’anno 2022-2023 aveva aderito al Servizio Civile Digitale e quindi degli interventi di facilitazione avevano già avuto luogo, come si può evincere dalle risposte dell’ultima tabella.

Attualmente i Punti di Facilitazione sono due: uno presso la sede del CISSABO in via Mazzini 2/m aperto il lunedì, mercoledì e giovedì , dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, l’altro Punto a Valdilana-località Mosso, in Piazza Italia 3 negli stessi orari.

Gli interventi sono gratuiti e avvengono su appuntamento telefonando al tel. 015 9899618 oppure 334 6926539.

Alleghiamo il volantino informativo.