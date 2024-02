La lucida follia di chi sceglie l’ora di religione

“Fuga dall’ora di religione” titolano all’unisono giornali di ogni ordine e grado in questo periodo di iscrizioni scolastiche.

In qualità di prof della medesima ovviamente non sono felice se qualcuno scappa dalla mia ora e altrettanto ovviamente è forte in me la tentazione di fare la lezioncina su quanto è importante quest’ora per il suo valore morale, culturale e sociale…

Però resisto e per una volta vorrei provare un azzardo: mi rivolgo a te che hai scelto di uscire dall’aula e, invece di darti torto, provo a mettermi nei tuoi panni e a darti ragione, in partenza, cercando per filo e per segno tutti i motivi per cui varrebbe la pena evitare quest’ora.

Il primo di questi motivi sembra effettivamente quasi invincibile: il cappuccino. Sì, perché, provo a leggerti nel pensiero: per resistere alla voglia di uscire da quella porta, lassù, in cima alla classe, che ti porterà a quella tazza di caffelatte che assomiglia tanto alla conquista della libertà, ti serve forse qualcosa in più che – probabilmente penserai – qualche (altro) predicozzo su quanto devi essere educato, oppure religiosamente istruito o anche socialmente utile… Poi c’è lo Stato che per l’appunto ti permette di uscire se non fai religione e quindi dichiara implicitamente che quest’ora scolastica ha lo stesso valore di una bevanda al bar. E infine ci sono la famiglia e la società intorno a te che o sono contrari o hanno tutt’altre preoccupazioni sicuramente più “utili” rispetto a quelle religiose e quindi fondamentalmente non ti danno nessun motivo per iscriverti a questa strana ora.

Verrebbe da dire quindi che quasi quasi hai ragione a non restare in classe durante l’ora di religione: in effetti la cinica razionalità sembra dirti in tutti i modi che si tratta di qualcosa di inutile. Inutile per trovar lavoro, inutile riguardo i tuoi interessi pratici, forse di qualche utilità culturale e sociale, ma in fin dei conti – starai pensando - quel minimo di religioso che ti serve per conoscere la storia, l’arte e il mondo circostante te lo puoi anche procurare in altri modi…

Sì, tutto vero, il nemico è forte, ma una via per batterlo, a guardar bene, c’è.

C’è insomma una possibilità reale di scegliere serenamente di fare religione, sebbene non facile: rivendicare, oltre ogni razionale utilità, oltre ogni liberatorio cappuccino, quella lucida “follia” nascosta dentro di noi, quel fuoco di domande e di esigenze inesprimibili, in nome delle quali siamo capaci di rinunciare a quello che sembra più comodo, più utile, più razionale. Sono le questioni più inutili e insieme più belle, quelle che fanno capolino nei momenti limite, di triste solitudine o di immensa gioia, quando ci chiediamo se è stato un bene nascere, se la realtà nasconde un significato commovente, se la morte sia l’ultima parola, se esiste da qualche parte una felicità che non finisce mai.

Un’enorme parte del mondo intorno a noi dice che queste domande non sono importanti o sono senza risposta, che è lo stesso. In questa piccola ora, invece, si prova a considerare anche l’ipotesi contraria e cioè che queste domande siano vitali, irrinunciabili (perché sono il motivo vero per cui facciamo ogni cosa) e che la risposta sia possibile (e riguardi tutti gli avvenimenti, tutti i problemi che la realtà ci mette davanti). E’ un’ora di scuola, perché tutto viene affrontato in modo “laico” - cioè senza escludere nessuna ipotesi e senza dar nulla per vero in partenza - e perché millenni di avvenimenti e uomini hanno qualcosa da dirti al riguardo, attraverso le lezioni di religione. Ma, certo, dall’altra parte è un’ora che provoca, che dà fastidio a chi pensa che basta dare un’”avvitata” decisa e tutti i problemi della vita sono risolti (e poi però un malessere profondo attraversa questo nostro tempo, anche nel mondo giovane: sicuri che il seppellire queste domande aiuti a scioglierlo?).

Infine, diciamoci la verità più indicibile di tutte e cioè che, se la parola “religione” è scomoda, quanto è diventato oserei dire imbarazzante nell’opinione comune quell’aggettivo che viene subito dopo, “cattolica”, per lo più innominato? Anche questo in realtà non stupisce più di tanto, perché alla fine richiama quell’uomo, Gesù di Nazareth, che è il più “fastidioso” essere vivente della storia per chi vuol star tranquillo, quello che più di tutti ha provocato il cuore dell'uomo a non cedere davanti alla sua sete inesauribile di verità e di felicità, davanti al quale sentiamo che è difficile stare perché siamo provocati fin nel profondo della nostra intelligenza e libertà.

In fin dei conti, quindi, la ragione calcolatrice sembra essere tutta dalla tua parte se vorrai evitare disturbi e quindi fuggire da quest’ora. Se invece rimane in te una scintilla di questa follia appassionata, quella di chi non si accontenta di una vita comoda e autosufficiente, allora magari pensaci meglio. Magari rimarremo in pochi (vedremo), ma alla libertà razionalissima di chi si accontenta del cappuccino ora e dello stipendio a fine mese poi, io preferisco mille volte la libertà pazza di chi può farsi tutte le domande per cui il cuore vibra e magari scoprire - in un giorno magnifico - la risposta viva davanti ai suoi occhi.