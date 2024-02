Fibromialgia, Icardi: “In attivazione l’osservatorio regionale e il percorso diagnostico terapeutico assistenziale”

«Con la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 34, “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia”, la fibromialgia è stata riconosciuta, a livello regionale, quale patologia cronica e invalidante. Per realizzare un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura, da attuare tramite l'individuazione di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale multidisciplinare e interdisciplinare, all’art 2 è previsto che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma, venga istituito uno specifico Osservatorio regionale. Alla luce della composizione multispecialistica dell’Osservatorio e ai compiti previsti in capo ad esso, si ritiene che il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, già peraltro predisposto da un gruppo di lavoro costituito, possa essere completato e validato dall’istituendo Osservatorio in relazione comunque ai tempi tecnici previsti per la sua redazione definitiva, a cui seguirà la contestualizzazione nelle aziende sanitarie regionali». Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all’interrogazione consiliare sulla fibromialgia.