La sindaca Mosca: "La digitalizzazione è importantissima". E a Occhieppo Inferiore nascono corsi per l'utilizzo degli smartphone e del computer

"La digitalizzazione è importantissima al giorno d'oggi". Non ha dubbi la sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca, che dopo aver organizzato in collaborazione con l'Upb un corso sull'uso degli smartphone a cavallo tra il 2023 e il 2024, in questi giorni ha promosso nel suo Comune il via a un altro corso questa volta per l'utilizzo del computer.

"Al primo hanno partecipato 14 persone - spiega il primo cittadino - . La priorità è stata data agli abitanti di Occhieppo, ma hanno partecipato anche altri provenienti da fuori comune. Il corso ci è stato proposto da un docente dell'Università popolare di Biella, Guido Varesano, e personalmente l'ho ritenuta un'ottima iniziativa e abbiamo offerto queste lezioni gratuite alla popolazione per avvicinarla al mondo digitale. In tanti hanno smartphone, ma non tutti ne conoscono le potenzialità. Al giorno d'oggi attraverso questo strumento puoi accedere anche a diversi servizi per esempio anche comunali o sanitari. Il corso è stato molto apprezzato, e non è escluso che lo riproporremo".

Intanto lunedì 29 gennaio è partito un altro corso, questa volta sull'avvicinamento all'utilizzo del pc, in collaborazione con Agenda digitale: "In diverse persone hanno aderito anche questa volta - prosegue la sindaca - . A tenere le lezioni è un docente del CPIA che incontra gli iscritti sempre due volte alla settimana, sempre in sala comunale. Gli iscritti sono 19, e il corso, anche in questo caso grazie ad un nostro cofinanziamento è completamente gratuito, e non è rivolto solo agli abitanti di Occhieppo".

Con Cavaglià, il Comune di Occhieppo Inferiore sarà anche un punto della Provincia dove si potrà attivare gratuitamente lo Spid nei prossimi mesi.