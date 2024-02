ITS Academy, le imprese a caccia di 47mila diplomati. Chiorino: “E’ la strada giusta, va potenziata”

“Sempre più diplomati ITS Academy richiesti dalle imprese nel 2023, con 47.000 figure ricercate: è questo il dato elaborato da Unioncamere. Una fotografia che non stupisce: per questo, fin dal suo insediamento, il Governo Meloni ha insistito sull’importanza della formazione e sul sistema ITS quale leva strategica. Sia per l’occupabilità sia per la capacità competitiva delle nostre imprese”. Lo ha dichiarato Elena Chiorino, responsabile nazionale del Dipartimento lavoro e crisi aziendali di Fratelli d’Italia, a seguito dell’anticipazione che Unioncamere ha rilasciato ieri al quotidiano Il Sole 24 Ore.

In Piemonte gli ITS sono stati una priorità assoluta sin dal giorno dell’insediamento” ha precisato Chiorino. Le risorse destinate agli ITS Academy sono infatti passate da uno stanziamento di 6 milioni nel 2019/2020 ai 16 milioni investiti nel 2023. Quasi il triplo. Segnale inequivocabile di un’attenzione particolare verso il sistema ITS. Importanti i risultati ottenuti: da 19 percorsi attivati e 470 allievi coinvolti nel 2019, in Piemonte si è passati a 49 percorsi formativi e 1.220 allievi coinvolti.

“La leva su cui dobbiamo puntare è il dato relativo al tasso di occupabilità dei diplomati ITS Academy: entro 12 mesi dal conseguimento del titolo la media si attesta a un ottimo 86,5%, con picchi che oscillano tra il 90% e il 100% in alcuni territori” ha proseguito Chiorino. Oggi, in Italia, gli ITS Academy sono 146, per un totale di 30mila studenti circa. Stando a quanto riportato da Unioncamere a Il Sole 24 Ore, le aziende richiedono ben 47.400 figure dei più vari settori: comparto industriale, servizi alle imprese e meccanica. I profili più richiesti, ma difficili da trovare, sono i tecnici elettronici (70,6%), progettisti e amministratori di sistemi (69,8%), attrezzisti di macchine utensili (69,5%), elettricisti nelle costruzioni civili (68%) e analisi-progettisti di software (66%).

“Il dato che abbiamo il dovere di far emergere è quello relativo al tasso di occupabilità dei diplomati ITS Academy: entro 12 mesi dal conseguimento del titolo la media si attesta a un ottimo 86,5%, con picchi che oscillano tra il 90% e il 100% in alcuni territori” ha proseguito Chiorino.

“Il Governo Meloni - ha concluso la responsabile nazionale del Dipartimento lavoro e crisi aziendali di Fratelli d’Italia - ha messo in campo sforzi importanti per valorizzare questo sistema: riteniamo fondamentale il dialogo con le imprese per poter superare il divario tra domanda e offerta, garantendo competitività alle imprese e lavoro ad alti livelli dei nostri giovani”.