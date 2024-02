Tranquillità, servizi e spazi per stare all'aria aperta...ecco perchè amo vivere a Ronco Biellese, FOTO

Sono un ragazzo di 16 anni, vivo a Ronco B.se e vi illustrerò i motivi perchè amo vivere nel mio paese.

Un motivo è la sua tranquillità. Ciascuno di noi vive una vita frenetica, penso che tornare a casa con la certezza di essere in un luogo tranquillo sia bellissimo e ispiri fiducia.

Un altro motivo è che a Ronco in molti ci conosciamo; questo lo trovo fantastico soprattutto perché si può contare l’uno sull’altro e, secondo me, ciò induce negli abitanti sicurezza.

Forse però il più bel motivo è che il paese è immerso nel verde, e quindi si possono svolgere moltissime attività all’aperto per tutte le età, come per esempio: passeggiate, giri in bici, corse, moto cross, etc. Queste si possono praticare in diverse aree: alla Malpenga, al parco Buratti ove è anche presente il centro sportivo e al Brich.

Non è tutto, a Ronco c'è anche l’Ecomuseo della terracotta che fa parte del sistema ecomuseale biellese.

Infine, non manca nessun servizio. In paese si trovano: la Chiesa parrocchiale con l’oratorio, la posta, due alimentari ben forniti, la casa di riposo, due parchi giochi, la farmacia, due bar, un nido, i mezzi pubblici, le scuole elementari e medie, un bancomat, tutto a portata di mano.

Se ne avete la possibilità venite a vivere a Ronco o passate a conoscerlo per apprezzarlo!