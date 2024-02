Tra arte serica e moda iconica: a Biella l’abito da star del cinema.

La mostra SETA. Luoghi e archivi dell’arte serica, allestita a Biella nella sala mostre del Lanificio Maurizio Sella, si arricchisce della versione pret-a-porter dell’iconico Cloud dress di Vivienne Westwood realizzato in Italia dallo Studio Cataldi di Prato. L’abito da sposa più famoso al mondo fu presentato nella sfilata Wake up, Cave Girl! per l’autunno/inverno 2007-2008 e indossato da Carrie Bradshaw - interpretata da Sarah Jessica Parker - nel film Sex and the City del 2008, nel giorno in cui NON sposa Mr. Big.

L’abito riscosse un tale successo che la stilista, in collaborazione con Net-a-Porter lo ridisegnò più corto e la nuova versione andò subito a ruba. Grazie al prestito dello Studio Cataldi che lo conserva nei propri archivi, l’abito è ora esposto in mostra.

Sabato 3 febbraio 2024 verrà presentato al pubblico con visite guidate alle 11 e alle 15. L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.





Sala Mostre Lanificio Maurizio Sella

Via Corradino Sella 6, Biella

Orari apertura mostra:

sabato e domenica 10-18, martedì 12.30-14.30.

info@fondazionesella.org