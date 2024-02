I consigli del fine settimana di newsbiella.it nei giorni 2, 3 e 4 febbraio

Venerdì 2

- Benna, una serata informativa sulle Manovre di disostruzione pediatrica alle 21 al salone

- Vergnasco, carnevale, serata giovani

- Biella Chiavazza spettacolo Cucu ore 21

- Tollegno, carnevale, 20,45 micio e micia in municipio consegna chiavi , 21,15 serata ballante

- Biella, alle ore 20.45, l’evento a ingresso libero presentazione libro Alberto Antonello a Palazzo Ferrero

- Biella, ist Bona, la “La creaTTività delle imprese” dalle 8 alle 13.

- Salussola, carnevale, apertura carnevale con consegna delle chiavi in municipio, 22 serata coscritti

- Valdengo, festa patronale di San Biagio, ore 21 cena e esibizione coro parrocchiale

- Oropa, Festa della Candelora. L’appuntamento è davanti alla Basilica Antica alle 10.15 con la Processione, a cui seguirà la Santa Messa delle 10.30 presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

- Biella, alle 18 presso la sala conferenze del Museo del Territorio in via Quintino Sella Organizzato dal C.S.E.N Centro Sportivo educativo nazionale comitato provinciale di Biella, convegno sulla riforma della sport

- Zumaglia, alle 20,45 sarà presentato Terzine di Sangue, il libro di Giulio Pavignano

- Occhieppo Inferiore, Unione Biellese Astrofili presenta il corso di avvicinamento all’astronomia alle 20,45 presso l'osservatorio

- Biella, seminario CGIL Biella all'ITIS confronto pubblico su autonomia differenziata e dimensionamento scolastico

- Biella, mostra Bansky, Jago e Tv Boy, laboratorio di carnevale dalle 16,30

- Biella, ore 20.45 Sala Convegni Fondazione CRB, in Via Gramsci 14/A a Fondazione CR Biella incontro con la giornalista CRISTIANA CELLA, attivista C.I.S.D.A., che parlerà dell'ultimo Dossier Afghanistan in particolare della "resistenza clandestina delle donne afghane".

- Gaglianico, ALCHEMIC SOUNDS – Dalla Terra al Cielo Concerto Meditativo con Strumenti Alchemici (Campane di Cristallo, Campane Tibetane, Campane Tubolari, Diapason, tamburi ed altri), Violino, Handpan, Voce & Sacred Mantra ore 21.00 Auditorium Via XX Settembre

Sabato 3

- Tollegno, carnevale, serata danzante

- Salussola, carnevale, 14,30 ballo dei bimbi, serata musicale

- Verrone, carnevale, consegna delle chiavi alle 20 al presidente del comitato,

- Sala, presentazione "Un mormorio lontano" presso il salone della pro loco alle 15

- Valdengo, festa patronale di San Biagio, messa e cena comunitaria, dalle 17 mercatino in parrocchia

- Biella Piazzo, distribuzione della fagiolata dalle 15,30

- Biella, “5° Gran Tour delle fiabe” spettacolo di Teatrando

- Gaglianico, Auditorium, via XX settembre 10. Storie di Piazza OFF - III appuntamento - Teatro

- Biella Chiavazza, Biella, Teatro Parrocchiale di Chiavazza, Via Firenze, Carnevale di Biella - Chiavazza - cena spettacolo

- Bielmonte, Wing Over Bar, Piazzale 2, Battesimo delle Ciaspole

- Vergnasco, carnevale, serata con cena, balli e serata con maschere presentazione

- Sandigliano, spettacolo “Le Troiane” di Euripide, alle 21 in Teatro

Domenica 4

- Tollegno, carnevale, ore 10 messa in suffragio defunti comitato carnevale, ore 11 sfilata in maschera, 12 ape alla baita del gatto, ore 15 carnevale dei bimbi in baita,

- Salussola, carnevale, ore 11 messa con presentazione priori in chiesa Santa Maria Assunta, ore 11 distribuzione fagiolata, ore 12 pranzo

- Verrone, carnevale, sfilata bimbi da castello verso l'oratorio dalle 10

- Lessona, carnevale bambini c'è anche il carro dei Pompieri, si comincia alle 14,30 con il Gran Carnevalone

- Biella Oropa, Visita guidata al Santuario

- Bielmonte, Wing Over Bar, Piazzale 2, Battesimo delle Ciaspole

- Borriana, ritrovo in piazza con cavalli e mezzi agricoli 10,15, 10,30 aperitivo, 11,30 benedizione mezzi e sfilata in paese, 13 distribuzione fagiolata

- Valdengo, festa patronale di San Biagio, 10,30 messa solenne, intrattenimento musicale con la banda di Valdengo, dopo messa

- Cossato, alla parrocchia Santa Maria Assunta, a partire dalle 12 distribuzione fagiolata

- Quaregna Cerreto, distribuzione fagiolata dalle 11,30 ore, 14:00 Ritrovo piccole mascherine per giochi e baby dance, ore 15:00 Giochi di squadra con rottura pignatte, trucca bimbi e tanto divertimento, 16:00 Taglio delle torte partecipanti alla gara, 16:15 Sfilata delle piccole mascherine e premiazione

- Valdilana, dalle 11 distribuzione fagiolata a Gioa e a Ponzone

- Gaglianico, 16,30 “Note per il FAI”, a Gaglianico il Concerto di Carnevale dalle 16,30 all'auditorium

- Biella, “5° Gran Tour delle fiabe” spettacolo di Teatrando

- Biella, quartiere Thes, Via Ivrea, altezza ex macello comunale Carnevale di Biella - Thes - fagiolata benefica dalle 14 alle 18

- Pavignano, “Due passi mascherati” organizzata da L’Associazione Pavignano Vaglio Cultura e Sport APS assieme al comitato Carnevale di Vaglio, appuntamento alle 14, partenza sfilata in maschera per quartiere alle 15

- Camburzano, sfilata delle carriole dalle 14,30

- Campiglia Cervo, distribuzione della fagiolata

- Verrone, Open day Sposi presso Modesto Bertotto

- Cossato, Cossato, Teatro Comunale, L'usignolo dell'amicizia

- Vergnasco, alle 12 distribuzione fagiolata, 14,30 carnevale di bambini presso il padiglione e lotteria

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00. Al fine di arricchire il panorama degli eventi concomitanti con la straordinaria mostra "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”, Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero hanno previsto alcuni eventi collaterali. Venerdì è previsto un laboratorio di carnevale dalle 16,30.

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, "Tra mito e realtà", piano terreno del Museo del Territorio Biellese. Ingresso gratuito, visitabile dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024. Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Sala, via Ottavio Rivetti 5 "Tenere alta la fronte" Diario e disegni di prigionia di Silvio Mosca, Ufficiale degli Alpini 1943-1945 visitabile fino all' 11/02