"Dalla Terra al Cielo", a Gaglianico un concerto meditativo

La suonoterapia è una disciplina olistica che si basa sugli effetti benefici delle vibrazioni sonore sul corpo umano, a livello fisico, emozionale e spirituale. E’ infatti ben noto come le vibrazioni sonore di particolari strumenti, chiamati strumenti suonovibrazionali, possa contribuire a portare riequilibrio energetico, calma mentale e benessere.

Tra gli strumenti più utilizzati a questo scopo si annoverano le campane tibetane, le campane di quarzo, i diapason, l’handpan, il tamburo sciamanico e a cornice, le campane tubolari ed il gong.

Per la prima volta insieme in un vero e proprio concerto, la serata sarà tenuta dalla dr.ssa Gabriella Fugazzotto e Matteo Boseglio, per portare benessere, calma e pace attraverso Suoni, Vibrazioni e Mantra Sacri con Linguaggio di Luce di origini ancestrali.

L'appuntamento è a Gaglianico all'auditorium, questa sera, oggi venerdì 2 febbraio alle 21