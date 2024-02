Alpe di Mera, divertimento in famiglia

L’Alpe di Mera è la località perfetta per trascorrere una giornata in famiglia sulla neve. Qui sotto trovi tutto quello che c’è da sapere per creare ricordi indimenticabili.

Parliamo di tariffe

Giornalieri e plurigiornalieri all'Alpe di Mera seguono uno schema di tariffazione fisso, sulla base dei giorni feriali e festivi. Il costo di un biglietto giornaliero adulto è di 32 euro per un giorno feriale e 42 euro per il festivo. Ricordati però che acquistando online ci sarà sempre un risparmio di 2 euro su ogni giornata di sci rispetto al prezzo applicato in cassa.

Proprio perché l’Alpe di Mera è a misura di famiglia, c’è una speciale “Promo Famiglia” sulla tariffa giornaliera disponibile solo online. I gruppi composti da due adulti (o un adulto e un teen) e uno o più ragazzi dai 9 ai 18 anni avranno diritto a una tariffa agevolata.

Sciare in famiglia è ancora più bello!

I parchi gioco: il Covo e la Tana di Meraviglio

L’Alpe di Mera è un luogo di ritrovo, accogliente, che ti fa sentire a casa perché pensa proprio a tutta la famiglia. In una soleggiata giornata d’inverno, mentre il papà, i figli più grandi o gli amici sciano, per far avventurare i più piccoli amanti della neve sono sempre liberamente accessibili e sicuri i parchi gioco dell’area.

Ce ne sono due: “Il Covo di Meraviglio” in area Campo, a pochi passi dalla stazione di arrivo della seggiovia di Mera, e “La Tana di Meraviglio” in zona Boschetto, tra le più panoramiche e amate della nostra alpe. Altalene, scivoli, paretine di corda, piccoli ponti tibetani da attraversare, una grande nave dei pirati da esplorare aspettano di essere scoperti quest’inverno dai tuoi piccoli esploratori!

Lezioni di sci e divertimento

Ricordi il sorriso del tuo maestro o maestra di sci che ti ha dato il coraggio di affrontare le tue paure e ti ha permesso poi di goderti le tue piste preferite? Per muovere i primi passi sulla neve, per divertirti tra le curve e i giochi della Fun Slope o per migliorare la tua tecnica, ecco di seguito i contatti delle Scuole Sci che ti aspettano all’Alpe di Mera.

Scuola Sci Mera Monterosa:

+39 3534182611| https://www.scuolascimeramonterosa.it/

Snow School Alpe di Mera:

+39 333 7723963 | https://www.scuolascialpedimera.it/

Scuola Sci Mera Valsesia:

+39347 461 2393 | https://www.scuolascimeravalsesia.it/

Non si è mai troppo piccoli per diventare grandi campioni!