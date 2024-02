Trovati con 49 panetti di hashish nella borsa della spesa. Uno degli arrestati è residente nel biellese

Prosegue la costante attività antidroga contro il traffico di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Nel fine settimana scorso, due pattuglie della Polizia Stradale della Sottosezione di Busto Arsizio, impegnate in un servizio di controllo del traffico alla Barriera Autostradale di Gallarate Ovest sull’A8, nel Comune di Gallarate, procedevano al fermo di una autovettura Ford Focus, sulla quale viaggiavano due cittadini extracomunitari.

L’uomo seduto al lato passeggero a quel punto ha cercato inizialmente di occultare una borsa della spesa ma, sorpreso dagli agenti, quest’ultima veniva sottoposta ad un controllo, rivelando al suo interno 49 panetti di hashish per un peso complessivo di circa cinque chili.

Da ulteriori verifiche emergevano a carico dei due uomini, uno dei quali residente in provincia di Biella, e l’altro senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, numerosi precedenti penali specifici in materia di stupefacenti.

Gli agenti pertanto hanno proceduto all’arresto dei due per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al sequestro. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Busto Arsizio i due sono stati portati in carcere in attesa del giudizio con rito direttissimo.

L’autorità giudiziaria, nell’udienza del giorno successivo, ha adottato per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.