In ricordo di Graziella Macchetto: "Ciao Graziella, il paradiso è bello grande"

La comunità parrocchiale di Ternengo ha salutato proprio oggi una persona che ha vissuto il paese in tutte le sue sfaccettature.



In questi giorni è mancata Graziella Macchetto, nata e vissuta a Ternengo, ha trascorso la sua vita in paese in compagnia del “suo Ettore” (mancato qualche anno fa) e della figlia Manuela con la sua famiglia.



Nel corso degli anni fu la storica impiegata presso il locale municipio e una volta raggiunta l’età della pensione, iniziò per lei una seconda vita dedicata al volontariato e alla vita sociale del paese.



Tra le sue molteplici attività ricordiamo quella svolta come consigliere comunale e come amministratore parrocchiale; ma di Graziella vanno anche sottolineate le infinite attività di volontariato a cui ha dedicato parte della sua vita: attiva volontaria presso la Caritas diocesana e presso il Cottolengo di Biella (e di Bioglio finché rimase attivo) non si tirava mai indietro da nessun tipo di incarico affidatogli.



In virtù della sua esperienza lavorativa, anche da “pensionata”, ha continuato ad assistere chi ne aveva necessità (amici, concittadini e conoscenti) nella stesura degli adempimenti fiscali piuttosto che nell’assistenza sanitaria ecc., nel susseguirsi degli anni ha affiancato i diversi parroci nella gestione contabile della parrocchia e come se non bastasse, nel tempo rimasto (poco) si prodigava nella sistemazione della chiesa parrocchiale dove poteva dare libero sfogo alla sua passione per la coltivazione dei fiori, preparando spettacolari composizioni che nell’insieme, arricchivano le funzioni religiose; difficilissimo trovarla con le mani in mano…sovente faceva più di un lavoro contemporaneamente e penso che l’immagine più significativa che si possa ricordare di lei, sia proprio quella delle vigilie di festa, dove raggiungeva la piazza regolarmente a piedi, seguita a pochi metri da un Ape verde stracolmo di fiori freschi e guidato dal “suo Ettore” …immagini che facevano ben comprendere il suo legame con l’amato marito e quel paesello che insieme avevano scelto per vivere insieme.



Tutto il paese gli ha reso omaggio questa mattina proprio in quella chiesa che lei stessa ha curato per tanti anni; La funzione religiosa, animata dalla cantoria parrocchiale (di cui anche lei faceva parte), è stata celebrata dal parroco di Ternengo Canonico Don Luigi Tajana affiancato da Don Mario Parmigiani (ex parroco), entrambi molto legati a Graziella.



Non è mancato il ricordo del sindaco Luigi Russo che alla fine della celebrazione, è intervenuto tracciando e sottolineando i passi di quella vita che Graziella ha dedicato interamente al bene paese.



Le lacrime, le emozioni e i ricordi non sono mancati in una celebrazione, che ha probabilmente segnato la fine di un’epoca per la parrocchia e per il paese stesso; ricordiamo infatti la recente scomparsa del compianto Remigio Martini, storico sagrestano con il quale Graziella ha collaborato nella cura della parrocchia per tantissimi anni.



Ciao Graziella…il tempo del riposo non è ancora arrivato, il paradiso è bello grande e di fiori ce ne stanno a volontà.