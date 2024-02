Non ha fatto in tempo a vedere di qualche animale si trattasse perchè è scappato nel bosco, ma lo ha investito e in seguito all'urto l'auto è rimasta danneggiata.

Il fatto è accaduto ieri 1 febbraio a Biella intorno alle 19,30, nei pressi della pizzeria La Baita. La donna che era al volante del mezzo non sapendo cosa fare ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto i Carabinieri di Candelo. Dai rilievi è emerso che in seguito all'impatto l'auto ha riportato danni al paraurti anteriore sinistro.