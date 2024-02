Un uomo di Biella di 83 anni è stato sorpreso dai Carabinieri Forestali di Biella intento a bruciare ramaglie in Strada della Nera e per lui è scattata la multa: ha violato il divieto di bruciare materiale vegetale in Piemonte nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.

All'uomo è stata erogata una sanzione amministrativa di 600 euro.

Il fatto è accaduto ieri giovedì 1 febbraio a Biella.