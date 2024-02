Biella, “Al Bottalino non si vive”: un cane abbaia tutto il giorno da 8 anni.

Sono molteplici le segnalazioni che ormai da anni giungono dalla località Bottalino, nei pressi del Piazzo di Biella, a causa di un cane che abbaia ininterrottamente da oltre 8 anni. Lo confermano numerosi vicini, che stremati dal martellante guaito, si sono rivolti senza alcun risultato a forze dell’ordine ed enti territoriali, che non sembrano poter fornire alcun supporto concreto, a causa del mancato maltrattamento o prove evidenti di un effettivo abbandono.

Un cane di grossa taglia, adottato ormai da tempo, inizierebbe ad abbaiare alle 7.30 del mattino, per proseguire con il suo lamento fino alla sera, attendendo l’arrivo del padrone che lo riporta in casa: “Una situazione vergognosa che ci ha spinto a valutare l’opzione del trasferimento, non supportati da nessuno. Il proprietario, talvolta, non torna a casa per giorni e il cane abbaia più frequentemente, proseguendo anche la notte. Un continuo lamento che si perpetra ormai da anni e che non trova soluzione. La fuga appare l’unica soluzione plausibile… mi fa ‘sorridere’ sentire di chi si lamenta per un gallo che canta una volta al giorno. Ci auspichiamo che al cane non venga fatto nulla di male, ma dopo anni di continui lamenti occorre trovare una soluzione”.

Una situazione ormai al limite della sopportazione, che spinge molti dei vicini a unirsi in coro per fermare l’indifferenza del padrone e delle forze dell’ordine.