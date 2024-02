La Pro Loco di Ponderano a favore dell’Ospedale: in dono un Monitor Multiparametrico.

Martedì 30 gennaio 2024 è stato ufficialmente consegnato dalla Proloco di Ponderano un nuovo Monitor Multiparametrico, che andrà a supportare le attività onco-ematologiche del Day Hospital dell’Ospedale di Biella. Lo strumento è mobile e consente il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia e durante i controlli.

L’Ospedale di Biella ha avuto modo di introdurre queste tecnologie in una parte delle degenze proprio grazie ad alcune donazioni pervenute durante la pandemia da covid e grazie a questa ulteriore donazione va ad incrementare la dotazione del Day Hospital onco-ematologico. Il dispositivo, del valore 3.500 di euro, è montato su un carrello in modo da essere spostato all’interno del reparto per misurare saturazione, temperatura, pressione, frequenza cardiaca e respiratoria e in prospettiva, tramite wi-fi, potrà anche consentire il trasferimento diretto dei dati del paziente all’interno della cartella clinica informatizzata.

«La Proloco di Ponderano è sempre stata vicina all’ospedale e quest’anno ha pensato ad un progetto che ha indubbiamente una ricaduta diretta su tutti i pazienti che frequentano il Day Hospital onco-ematologico – ha dichiarato Eva Anselmo, Direttore Sanitario dell’ASLBI – Sono stata lieta di incontrare e conoscere il presidente Marasco e la delegazione della Proloco di Ponderano, in rappresentanza di tutti i soci e donatori che ringrazio a nome della Direzione Generale».

Alla consegna erano presenti il Presidente della Pro Loco di Ponderano, Alberto Marasco, con tutto il Direttivo e per l’ASL BI:

· il Direttore Sanitario, Eva Anselmo

· il Direttore Amministrativo, Paolo Garavana

· il Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie, Antonella Croso

· i Dirigenti della Direzione delle Professioni Sanitarie, Simona Milani e Fabio Bertoncini

· il Responsabile dell’Ingegneria Clinica, Alberto Petti

· la Responsabile dell’Ematologia, Annarita Conconi

· la Coordinatrice del Day Hospital, Marisa Beltramo

· una rappresentanza di Medici e Operatori sanitari del Day Hospital onco-ematologico

“Anche quest’anno la Proloco di Ponderano è lieta di poter comunicare il raggiungimento del proprio obiettivo a favore dell’Ospedale, con un progetto che andrà a beneficio di tanti pazienti che frequentano il Day Hospital. - – ha commentato il Presidente della Pro Loco di Ponderano, Alberto Marasco – Ringrazio per la fiducia e il sostegno di tutti i volontari che ogni anno lavorano per sostenere questi progetti di solidarietà e i soci che partecipano alle iniziative della Pro Loco di Ponderano. Inoltre tutti i donatori che sono stati al nostro fianco, tra cui ricordiamo il Comune di Borriana, R Group Segnaletica Stradale e La Vetta Running”.