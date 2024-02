La Fondazione CRB chiama a raccolta i giovani affinchè diventino protagonisti del cambiamento

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella promuove iniziative di crescita culturale, economica e sociale nel Biellese attraverso varie tipologie di intervento.



La Fondazione nella sua visione di una Biella futura e nel ruolo proattivo di sostegno della comunità territoriale ritiene rilevante la partecipazione delle giovani generazioni alle azioni che nei prossimi anni porterà avanti.

La costituzione della Commissione Giovani sarà l'occasione per la Fondazione di generare un confronto strategico con i giovani e avviare un processo virtuoso che contribuisca a immaginare un Biellese in cui i giovani diventino sempre più protagonisti e motori del cambiamento.



Per avviare la Commissione è attiva una call for action promossa da Fondazione in collaborazione con Ashoka, un'organizzazione non profit globale che promuove il cambiamento sociale in oltre 90 Paesi.

“La Fondazione crede che siamo di fronte ad anni di grandissimo e veloce cambiamento per il territorio e, per affrontare le sfide che questo cambiamento pone, si sta dotando di tutti gli strumenti possibili per costruire un futuro di sviluppo, inclusione e sostenibilità – commenta il Presidente Michele Colombo – per questo con i nostri Organi e con Ashoka abbiamo messo a punto il progetto di una Commissione giovani, idea nata nel corso della precedente Amministrazione e che oggi trova pieno sviluppo con questa call”.

"Siamo davvero lieti di poter contribuire al progetto della Commissione giovani della Fondazione – dichiara Federico Mento, direttore di Ashoka Italia – La filantropia sta progressivamente acquisendo un ruolo sempre più rilevante nella vita delle nostre comunità, divenendo un importante abilitatore di cambiamento. Nell'abbracciare la complessità e accogliere queste sfide inedite, è necessario coinvolgere le giovani generazioni, non solo con azioni di natura informativa, quanto piuttosto nella prospettiva del dialogo e dell'engagement. La Fondazione, con la commissione, ha pienamente compreso la centralità del dialogo tra le generazioni per creare prospettive credibili di futuro per la propria comunità. Essere accanto alla Fondazione e ai giovani è per noi un grande privilegio."

Chi stiamo cercando?

La Commissione Giovani sarà composta da giovani di età compresa tra i 17 e i 27 anni che siano nati, residenti o domiciliati in provincia di Biella. Nel caso non risultino residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Biella i candidati dovranno dimostrare la loro partecipazione e attivismo periodico verso le attività che si svolgono sul territorio.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si impegna alla creazione di un gruppo eterogeneo, il quale, grazie alle differenze di genere, età e background dei suoi membri, sarà in grado di rappresentare nel modo più completo e autentico possibile la comunità giovanile biellese.



In che cosa consiste la mission della Commissione?

La Commissione Giovani offrirà ai componenti l'opportunità di essere attivi nello sviluppo del territorio in un ambiente sicuro e inclusivo dove ci sarà l'occasione di accrescere competenze, acquisire esperienze e potenziare le proprie abilità, promuovendo così lo sviluppo personale, sociale e professionale.



Quale impegno è richiesto?

La Commissione Giovani avrà una durata triennale e ogni componente sarà tenuto a partecipare attivamente, contribuendo con idee e coadiuvando la Fondazione in maniera proattiva nell'azioni promosse. I componenti collaboreranno con la governance della Fondazione fornendo contributi sui temi di interesse della Fondazione, tra cui cultura e territorio, educazione e ricerca, welfare.

La Fondazione sostiene la formazione continua dei membri della Commissione e i selezionati saranno invitati a momenti di formazione, il primo dei quali sarà un weekend trasformativo previsto dal 9 all'11 maggio 2024 (ecco un esempio), che rappresenterà il primo momento di conoscenza reciproca tra i componenti della Commissione e con la Fondazione



Call for action

Dal 1° febbraio alle 23.59 del 27 marzo 2024 sarà possibile candidarsi compilando l'apposito form disponibile al link qui sotto:

https://www.fondazionecrbiella.it/commissione-giovani-form