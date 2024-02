Il dialogo con la bellezza di BeautyMed: la prevenzione dei tumori passa anche attraverso un’alimentazione sana e bilanciata

Domenica 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro. Data l'occasione, spostiamo, quindi, l'attenzione su una tematica importante, quale la prevenzione, che rappresenta l’arma migliore per ridurre il rischio di ammalarsi. Affinchè essa sia efficace, però, occorre seguire alcune semplici ma fondamentali regole, a partire, soprattutto, dall’alimentazione.

I risultati di numerosi studi, infatti, hanno ormai dimostrato l’importanza di una dieta sana ed equilibrata nella prevenzione del cancro.

Naturalmente, il rischio di ammalarsi a causa di una dieta non bilanciata varia a seconda del tipo di tumore. In particolare, tra coloro che seguono un regime alimentare poco salutare, aumenta il rischio di sviluppare tumori che colpiscono gli organi dell’apparato digerente. Per esempio, quelli del cavo orale, dell’esofago, dello stomaco e del colon-retto, che si manifesta soprattutto in coloro che consumano molta carne rossa. Vi sono, inoltre, le neoplasie che possono coinvolgere il fegato, la colecisti e le vie biliari e il pancreas. Una dieta non salutare, però, può aumentare anche il rischio di ammalarsi di tumori della prostata, del seno, dell’ovaio e dell’utero.

I cibi consigliati e quelli da evitare

Per proteggersi dal cancro, così come dalle malattie cardiovascolari e neurodegenerative, è consigliabile ridurre l’apporto di grassi e di proteine animali, evitando, nello specifico, le carni rosse (manzo, vitello, maiale, capra, agnello, montone e cavallo), lavorate a livello industriale e trasformate (insaccati, salumi e carni in scatola).

Al contrario, è importante favorire l’assunzione di cibi ricchi di vitamine e fibre, mangiando almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Nella prevenzione oncologica un ruolo di primo piano è occupato dagli agrumi, ricchi di vitamina C, e dai frutti di bosco, che sono un concentrato di antiossidanti in grado di proteggere il DNA da mutazioni potenzialmente cancerogene. A questi si aggiungono le verdure a foglia verde, come insalata, erbette e spinaci. Ci sono poi ortaggi quali le carote e la zucca, per l’apporto di antiossidanti, e il pomodoro, per il contenuto di licopene, una sostanza che sembra ridurre il rischio di insorgenza del tumore della prostata. Non sono da dimenticare verze, cavolfiori, broccoli, cavolini di Bruxelles, cime di rape, rucola, ravanelli e crescione, che sembrano avere un impatto protettivo contro il tumore al seno, al polmone, al colon-retto, alla prostata e alla vescica. Per garantirsi un adeguato apporto proteico, invece, i legumi, e soprattutto la soia, rappresentano un valido alleato.

Attenzione alla cottura del cibo!

È bene tenere presente che anche le modalità di cottura dei cibi incidono sul rischio di contrarre tumori. Grigliate, barbecue e altri tipi di cottura che espongono i cibi a temperature molto elevate, come la frittura, producono composti chimici potenzialmente capaci di provocare cambiamenti nel DNA. La bollitura è invece un modo di cucinare più salutare, ma si deve fare attenzione a non prolungarla troppo, perché si potrebbero inattivare le vitamine idrosolubili (quelle del gruppo B e la C). Quando possibile, quindi, la cottura al vapore è da preferire, perché la temperatura è meno elevata e i nutrienti non si disperdono.

L’alcol come agente cancerogeno

Altro importante consiglio è quello di ridurre il consumo di bevande alcoliche. Di fatto, l’alcol, secondo la classificazione dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, è un agente cancerogeno di tipo 1. Ciò significa che esso rappresenta un comprovato fattore di rischio, non solo per il fegato ma anche per lo sviluppo delle neoplasie del cavo orale, della faringe, della laringe, dell’esofago, dello stomaco, del colon-retto e del pancreas.

L’importanza di mantenersi in forma

Molti studi hanno evidenziato una correlazione tra l’obesità e l’incidenza di diverse forme tumorali, da quelle che riguardano l’apparato digerente, fino ad arrivare ai tumori della tiroide, del rene e della prostata.

Di conseguenza, per una prevenzione efficace, ad un’alimentazione equilibrata, è fondamentale abbinare una serie di abitudini quotidiane salutari, quali evitare il fumo, dormire bene, bere molta acqua, mantenersi in forma e praticare una corretta attività fisica.

Fonte: AIRC