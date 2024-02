Bollette acqua, contributi dal Consorzio Cisas

Dallo scorso 15 gennaio sono riaperti i termini per presentare istanze finalizzate ad ottenere contributi per il pagamento delle bollette dell’acqua del Servizio Idrico Integrato, a favore dei cittadini in condizioni disagiate residenti sul territorio Consorzio C.I.S.A.S., di cui fanno parte, nel Biellese, i Comuni di Viverone e Gifflenga.

Le domande devono essere presentate entro il prossimo 28 febbraio presso la sede del C.I.S.A.S. (a Santhià, Via Dante Alighieri 10, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.30) oppure inviate alla mail del consorzio info@cisassanthia.it .

Le domande si possono consultare e scaricare sul sito del Comune di Viverone al link https://www.comune.viverone.bi.it/notizie-e-avvisi/contributo-agevolazione-degli-utenti-condizioni-disagiate-il-pagamento-delle

Ulteriori informazioni contattando il C.I.S.A.S. (0161936901).