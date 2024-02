La processione al Santuario di Oropa in occasione della Festa della Candelora

Nella mattina di oggi venerdì 2 febbraio a Oropa si è svolta la tradizionale processione per la Festa della Candelora. Presente il Vescovo Monsignor Roberto Farinella.

In questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.

La festa è anche detta della Purificazione di Maria perché, secondo l’usanza ebraica, una donna era considerata impura per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù.

"La processione delle luci, quando una volta il sacerdote era rivestito con i paramenti liturgici neri, rappresenta l’incontro simbolico che si verifica tra il caos (il buio) e la luce: emerge la verità fondamentale la luce ha vinto le tenebre e ci dà il coraggio, nello sforzo di migliorare il mondo, di non considerare il soprannaturale come una perdita di tempo, ma come l’unica via che può dare un senso al caos"(J. Ratzinger da “Le cose di lassù” 1986-2008 – Libreria Editrice Vaticana).

"Ci aiuti Maria che oggi contempliamo nell’atto di presentare il suo Figlio Gesù al Padre a compiere questo cammino di purificazione e di conversione come via di testimonianza e di pace per il bene della Chiesa e dell’umanità tutta", dall'omelia di Mons. Roberto Farinella per la festa della Candelora