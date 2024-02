Nuovo anno, grandi prestazioni per i colori di Valdigne Triathlon

Ancora lo spettacolo del Triathlon in versione invernale ha avuto, nello scorso fine settimana, il suo culmine a Forni di Sopra (UD) dove si sono disputati i Campionati Assoluti e di Categoria di Winter Triathlon con l’ottima organizzazione di CUS Udine.

Per i colori verde-turchese-oro domenica 28 gennaio la giornata è iniziata nel migliore dei modi con la conquista del Titolo Italiano Junior femminile per la torinese Ludovica Sabbia ancora in categoria Youth B. Nella gara assoluta ancora una prova top dopo quella di Cogne per la cuneese Elisa Sordello, 4° assoluta e oro tra le S1, a chiudere le splendide prestazioni al femminile ci pensa Rossella Carletti che conquista l’ennesimo titolo, con l’oro di categoria tra le M7.

Tra gli uomini, molto bene il debuttante con i colori Valdigne, Marco Barison, 4° tra gli S2, prova positiva per Coach Carlo Sabbia (8° tra gli M2). Ancora un podio con l’argento tra gli M8 per lo straordinario ferrarese Michele Vanzi.

La settimana precedente, domenica 21 gennaio 2024, si è disputato ad Annone Brianza il classico Duathlon Cross della Brianza. In una giornata fredda, con un’ottima organizzazione e la cronaca dello speaker Fabio D’Annunzio ha trionfato con il primo posto assoluto, al suo ritorno alle gare, lo “Squalo” il lecchese Michele Bonacina. Tra gli M5 ottima gara per Paolo Bonacina, argento. Ora la stagione agonistica del mondo della Triplice prosegue con le prossime prove di Winter Triathlon, Duathlon e Duathlon Cross.