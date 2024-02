Si terrà a Camburzano la Sfilata delle Carriole che, domenica 4 febbraio, sfileranno lungo le vie del paese. Alle ore 14.30 ci sarà il ritrovo presso il giardino dell’Asilo, in Via A. Remmert, 15, dove si terrà la sfilata, il ritorno in giardino, la gimkana delle carriole e per concludere la merenda.

È gradita la partecipazione di carriole e carretti decorati e personalizzati.

Per ulteriori informazioni: patri.fan@libero.it.