“Opportunità in movimento” l’ufficio Informagiovani supporto nel percorso di crescita dei ragazzi

La scuola rappresenta per i ragazzi un'importante tappa della vita che li prepara al mondo del lavoro. Terminato il percorso di studi, infatti, gli studenti si trovano di fronte ad una scelta: quale percorso intraprendere per cominciare la carriera professionale che desiderano. Se molti hanno già le idee chiare, altri invece non sanno bene cosa fare. In ragione di ciò è fondamentale l'orientamento scolastico in particolar modo nelle classi quinte, con l’obiettivo di far prendere coscienza di sé agli studenti, puntando sulle proprie capacità e sulle proprie attitudini. Attraverso l’orientamento si mira a far acquisire consapevolezza del percorso che vogliono intraprendere, valorizzando le proprie abilità al fine di renderle punto di forza nel mondo del lavoro. A tal proposito il Comune di Biella, attraverso l’ufficio Informagiovani insieme all'Assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone, ha realizzato un momento di orientamento, fondamentale all’interno delle scuole, in particolar modo nelle classi quinte del Liceo Classico, Linguistico e Artistico G. e Q. Sella. Nello specifico lo staff è intervenuto nella V, sezioni A e B del Liceo Classico; nella V C, D, I ed E del Linguistico e infine nella V G e F dell’Artistico.

Questo percorso è stato fortemente voluto dal corpo docente per far conoscere agli studenti che non intendono immediatamente intraprendere il percorso universitario, le opportunità presenti sul territorio come per esempio i tirocini, il servizio civile, esperienze all’estero e molto altro ancora. L’orientamento proposto sarà utile per permettere ai propri alunni di acquisire gli strumenti idonei per individuare le proprie aspirazioni, mettere in evidenza i punti deboli in modo tale da migliorarli, avere maggiori informazioni sul mondo del lavoro e sul percorso formativo che serve per intraprendere una determinata carriera, così da evitare l'incertezza e il senso di inadeguatezza e confusione che si potrebbe generare durante il percorso.

“Tanti dei nostri studenti non conosce la "missione" dell'Informagiovani – spiega l’assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone -. Aver condiviso, prima con i dirigenti scolastici, quindi con i professori e con ragazzi e ragazze delle quinte questo momento di orientamento post diploma, rappresenta sia il trampolino di lancio per progettare altri incontri su diverse tematiche, sia un momento di ascolto delle loro necessità, e perché no suggerimenti di progettualità rivolti all'Amministrazione. Ringrazio tutto lo staff dell'Informagiovani per il lavoro svolto con molta professionalità e tanto entusiasmo, con l’obiettivo anche di accorciare sempre più le distanze tra i nostri giovani e l'Amministrazione”.

All’ufficio Informagiovani presente in via Italia n.27, il percorso di orientamento è attivo ed è presente durante tutto l’anno attraverso la realizzazione di colloqui informativi, in grado di fornire preziose nozioni, in modo da guidare i maturandi nell’utilizzo degli strumenti e dei servizi offerti. Inoltre il personale è in grado di fornire consulenza e informazioni su tematiche di interesse giovanile, come lavoro, concorsi formazione, scuola e università, mobilità all’estero, volontariato locale e Servizio Civile Universale.

“Attraverso questi incontri il Comune intende azzerare le distanze con i cittadini di domani, portando l’Informagiovani all’interno delle scuole: non solo per far conoscere le opportunità esistenti sul territorio, ma anche per mettere i ragazzi a conoscenza della presenza di tale importante ufficio, che supporta i giovani nel loro percorso di crescita” conclude l’assessore Bessone.