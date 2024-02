Coldiretti Vercelli-Biella in piazza a Bruxelles per la prima mobilitazione degli agricoltori di tutta Europa

“Stop all’ingresso di prodotti da fuori dei confini Ue, che non rispettano i nostri stessi standard. Non possiamo più sopportare questa concorrenza sleale, che mette a rischio la salute dei cittadini e la sopravvivenza delle imprese agricole. Cancellazione dell’obbligo a mantenere incolte quote di terreni agricoli”.

E’ quanto chiede Coldiretti a Bruxelles, oggi, in occasione della prima mobilitazione con gli agricoltori di tutta Europa, uniti di fronte al Parlamento Europeo, dove è previsto il Vertice straordinario dell’Ue, con la presenza del premier Giorgia Meloni. Presente anche una delegazione di Coldiretti Vercelli-Biella alla presenza del Presidente Roberto Guerrini e del Direttore Luciano Salvadori.

Sugli accordi commerciali, Coldiretti richiede che venga garantito il principio di reciprocità e, in tale ottica, è positivo l’annuncio della Commissione Ue nel rimarcare che “non sono soddisfatte le condizioni” per raggiungere un accordo commerciale con i Paesi del Mercosur (Mercato Comune dell’America Meridionale a cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Una constatazione che segue la denuncia della Coldiretti Italia e della Fnsea Francia sulla concorrenza sleale provocata da molti Paesi sudamericani, inadempienti sul piano della sostenibilità delle produzioni agroalimentari, con rischi per l’ambiente, la sicurezza alimentare e lo sfruttamento del lavoro minorile, così come evidenziato dallo stesso dipartimento del lavoro statunitense.

Coldiretti sollecita di investire sulla sovranità e sulla sicurezza alimentare europea assicurando più fondi alla Politica Agricola Comune, dopo che la pandemia e le guerre hanno dimostrato tutta la fragilità dell’UE davanti al blocco del commercio mondiale, alla quale si aggiungono le difficoltà del sistema produttivo sconvolto dalla violenza dei cambiamenti climatici, rispetto ai quali servono investimenti adeguati nella difesa attiva e passiva delle produzioni agricole.

“Occorre aumentare gli investimenti in agricoltura garantendo più sostegni ai giovani per il ricambio generazionale - commentano Guerrini e Salvadori - Senza ragazze e ragazzi in agricoltura, l’Europa sarà più fragile e dipendente dalle dai mercati esteri”.

“Inoltre – proseguono - va cancellato l’obbligo imposto dalla PAC di lasciare incolto il 4% dei terreni destinati a seminativi: non ha senso impedire agli agricoltori di coltivare quote dei loro terreni, per poi costringerli ad importare. In occasione della crisi ucraina avevamo ottenuto una deroga a tale obbligo, ed ora, la nuova bozza di deroga che la Commissione sta proponendo va corretta perché contiene troppi vincoli. L’obbligo va eliminato definitivamente”.

“L’Europa deve sostenere anche gli accordi di filiera per costruire mercati più equi, con una più giusta distribuzione del valore e più trasparenza per i consumatori – aggiungono - La nuova PAC dovrà incentivare questo modello che rafforza i rapporti tra produzione, trasformazione e commercializzazione, anche per contrastare le pratiche sleali. Al Presidente Meloni chiediamo di continuare a tutelare gli agricoltori italiani portando in Europa le loro istanze”.

“Serve un cambio di passo rispetto al recente passato – terminano Guerrini e Salvadori - Le politiche ideologiche hanno penalizzato gli agricoltori, mettendo a rischio tante filiere anche nel nostro Paese. L’Europa deve investire nella propria autosufficienza alimentare, respingendo modelli omologanti, come quelli del cibo artificiale, e riconoscendo il ruolo di presidio dell’ambiente che le imprese agricole svolgono ogni giorno. La nostra battaglia in Europa continuerà in maniera decisa e puntuale con proposte costruttive per garantire il futuro degli agricoltori e dell’agricoltura italiana”.