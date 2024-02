Caffè storici in un elenco regionale, domande entro fine febbraio

Volontà della Regione è fare un primo censimento dei caffè storici e dei mercati di valore storico e di tradizione, luoghi che hanno segnato la storia dei costumi Piemontesi.

La richiesta di riconoscimento del caffè storico da presentare al Comune competente per territorio da parte del titolare/legale rappresentante dello stesso deve contenere: una visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla richiesta di riconoscimento; una relazione illustrativo-descrittiva del caffè storico, della sua storia e le sue peculiarità culturali o artistiche o il suo legame alle tradizioni locali che lo qualificano di valore storico; documentazione storica relativa all'impresa e al relativo locale comprovante la sua storicità, i passaggi generazionali e i subentri di titolarità intervenuti nel corso degli anni e le fasi di gestione dell'attività, ove conosciuti, nonché copia degli atti autorizzatori o altra documentazione disponibili per ricostruire il periodo temporale ai fini del riconoscimento della qualifica di caffè storico; la planimetria del locale e delle relative pertinenze; copia del titolo di proprietà dell'immobile in cui viene esercitata l'attività o altra documentazione attestante la disponibilità dei locali di esercizio; documentazione fotografica dell'esterno e dell'interno del locale.

I Comuni dovranno trasmettere alla struttura regionale competente per materia, i dati relativi ai caffè storici presenti sul proprio territorio entro il 29 febbraio 2024.