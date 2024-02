Il biellese Argentero a Bianzè, per la conferenza su tematiche ambientali.

Nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio, il biellese Alessandro Argentero, perito industriale e auditor interno sistemi di gestione ambientale ISO14001:2015, presso la sede UNITRE' BIANZE', è stato il relatore della conferenza dal titolo “L’ambiente e i rifiuti”, alla presenza della Presidente di UNITRE' BIANZE', Rita Lorena Fassone, della responsabile della Segreteria, Prof.ssa Rosella Marone e di un pubblico interessato alle tematiche ambientali.

In particolare durante l'incontro è stata messa in evidenza l'importanza dell’educazione al corretto smaltimento dei rifiuti, perché ogni prodotto anche se definito green, ha sempre un impatto ambientale che deve in qualche modo essere assorbito dal pianeta. Infine è stato trattato l'argomento delle fonti energetiche, dove l'utilizzo dei combustibili fossili la fa ancora da padrone anche se, lentamente, emergono soluzioni alternative. Quelle trattate sono sfide non facili ma necessarie per un futuro davvero sostenibile.

L’evento è terminato con le domande da parte del pubblico sui temi trattati.