In seguito all' incidente che ha visto coinvolto lo scuolabus di Sandigliano nei giorni scorsi, il servizio di trasporto scolastico è sospeso fino a quando non saranno terminate sul mezzo le riparazioni dal caso, ovvero fino all'eventuale reperimento di un automezzo sostitutivo.

Il Comune si farà carico di dare tempestivamente indicazione della data di ripresa del servizio.