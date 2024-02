Gaglianico investe su nuovi percorsi ciclo pedonali con "Le vie del benessere"

Gaglianico punta su nuovi interventi a favore della mobilità pedonale, podistica e ciclabile lungo la rete stradale. Il progetto si chiama "Le vie del benessere", e prevede in particolare la riqualificazione dei percorsi e la moderazione del traffico con un intervento lungo la strada esistente tra la via XX Settembre fino all'intersezione con via Piave/via Giordano Bruno e lungo la via Guglielmo Marconi.

“Gaglianico è il "Paese del Buon Vivere" – spiega il sindaco Paolo Maggia – e noi vogliamo continuare ad andare in questa direzione. Per questo per esempio via Marconi è una via molto trafficata, ma al tempo stesso frequentata anche a piedi e in bici, e noi vogliamo puntare sulla sicurezza anche appunto delle persone che scelgono di muoversi non in auto”.

In questi giorni è anche già stato dato il via a procedure procedure espropriative per procedere con il progetto che è stato affidato al geometra Edgardo Canuto. Le vie interessate dalla realizzazione di questo nuovo percorso ciclo pedonale saranno XX Settembre fino all'intersezione con via Piave/via Giordano Bruno e via Guglielmo Marconi.