Come affrontare l'eccesso di peso

Cosa significa essere in sovrappeso e qual è la differenza tra sovrappeso e obeso? Il sovrappeso è un eccesso di peso definito da un indice di massa corporea (IMC) di 25 o più. L'obesità è definita da un IMC di 30 o superiore. Quando si è in sovrappeso o obesi, si parla anche di maggiori rischi per la salute.

Sovrappeso o obesità: quali sono i rischi?

Più il peso corporeo è elevato, al di sopra del limite ottimale, maggiore è il rischio per la salute. Ecco i rischi del sovrappeso o dell'obesità:

rischio più elevato di problemi cardiaci;

rischio più elevato di problemi respiratori;

stanchezza e mancanza di energia;

rischio più elevato di mal di schiena o di problemi articolari che possono influire sulla mobilità.

Inoltre, quando si parla di sovrappeso si parla di un aumento del rischio di sviluppare diabete, colesterolo alto, pressione alta, malattie coronariche, ictus, apnea del sonno, problemi di fertilità, incontinenza da sforzo, bruciori di stomaco, fegato grasso o malattie renali. Inoltre, molte persone obese sviluppano problemi psicologici dovuti al sovrappeso: problemi di autostima, scarsa fiducia in se stessi, isolamento, depressione.

Cause del sovrappeso

Sebbene esistano diverse influenze genetiche, comportamentali, metaboliche e ormonali sul peso corporeo, l'obesità si verifica di solito quando si consumano più calorie di quelle che si bruciano con l'attività fisica. Di conseguenza, l'organismo immagazzina le calorie in eccesso sotto forma di grasso.

Le diete malsane e ipercaloriche, con molti alimenti ultraprocessati, zucchero e molte "calorie vuote", contribuiscono in modo significativo al rischio di sovrappeso o obesità. Anche lo stile di vita sedentario aumenta ulteriormente il rischio, poiché non bruciamo abbastanza calorie con il movimento.

Quali sono le soluzioni per eliminare il sovrappeso?

Anche se abbiamo uno o più fattori di rischio per il sovrappeso o l'obesità, questo non significa necessariamente che dobbiamo sviluppare un eccesso di peso corporeo. È tutta una questione di stile di vita. Possiamo contrastare la maggior parte dei fattori di rischio attraverso la dieta e l'attività fisica:

Adottare una dieta sana ed equilibrata, mangiare il maggior numero possibile di alimenti nutrienti, ridurre il consumo di alimenti ultraprocessati, ad alto contenuto di zuccheri o di calorie vuote;

fare attenzione alle dimensioni delle porzioni di cibo;

consumare acqua a sufficienza;

mangiare più lentamente, praticare un'alimentazione consapevole per evitare di mangiare troppo;

adottare uno stile di vita attivo;

dormire a sufficienza ed evitare la privazione del sonno - la privazione del sonno altera le fluttuazioni giornaliere degli ormoni legati alla regolazione dell'appetito.

Gli integratori possono essere utili per la perdita di peso?

Gli integratori per la perdita di peso o alcuni rimedi e persino i farmaci possono aiutare, ma è importante integrare uno stile di vita sano. Inoltre, soprattutto i farmaci, devono essere assunti secondo le indicazioni del medico.

Alcuni di questi integratori possono ridurre l'appetito o l'appetibilità, aumentare il metabolismo, ridurre il grasso corporeo o favorire lo sviluppo muscolare. Possono contenere estratti naturali, come l'estratto di tè verde, di arancia o di Garcinia cambogia. Tuttavia, a prescindere dagli ingredienti, di solito sono di origine vegetale.

Un esempio è Obesimed Forte, che previene la sovralimentazione, aumenta il senso di sazietà, riduce l'aumento dell'apporto calorico e aiuta a ridurre il peso corporeo in eccesso. Può essere acquistato in farmacia o online. È importante assumerlo secondo le indicazioni del medico e seguire le dosi consigliate.