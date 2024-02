Biella: Con "Studio Berta" scoprirai il segreto di unghie perfette, sane e curate

A Biella, è stato inaugurato un centro professionale per la cura e la ricostruzione delle unghie. Berta Nita , con una vasta formazione ed esperienza, ha frequentato le migliori scuole di estetica riconosciute a livello mondiale.

Il Centro Beauty e Formazione Nail Easy&Fast è un'importante punto di riferimento per la preparazione di professionisti del settore e offre ai clienti trattamenti ad alto livello per la cura e la ricostruzione delle unghie.

Nello Studio Berta vengono utilizzati metodi e prodotti certificati oltre a collaborazioni con i podologi del dipartimento tecnico per mettere a punto trattamenti estetici e curativi ad hoc, specifici per ogni persona, e per mantenere piedi e cute sani.

"Spesso mi trovo a curare mani e piedi con gravi infezioni causate dall'applicazione di smalti permanenti e semipermanenti da parte di persone non formate. - racconta Berta - Presso il nostro studio, le clienti ricevono una manicure professionale eseguita da esperti, oltre a cure specifiche per le mani e i piedi".