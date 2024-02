Ternengo ricorda Graziella Macchetto

Riceviamo e pubblichiamo:

"La scomparsa di Graziella Macchetto lascerà un vuoto nella comunità ternenghese di una certa importanza. L’Amministrazione ed i dipendenti comunali sono stati particolarmente colpiti dalla notizia giunta due giorni fa in prima mattina, la quale ha scosso ogni persona nell’affrontare le proprie faccende quotidiane; questo perché il pensiero, non voglio essere retorico, ritornava a Graziella ed alla sua vita.

In questi giorni, diversi mi hanno contattato affinché raccontassi di lei. Farlo non è semplice, per il solo fatto di rischiare di non essere precisi nel ricordare tutto ciò che ha fatto, trasmesso al suo paese e quanto ne sia stata legata.

Una cosa è certa: Ternengo era sempre tra i suoi impegni quotidiani. Chi abita qui da un po’ di tempo, non può assolutamente non avere conosciuto Graziella. Sin da giovane e per circa vent’anni è stata impiegata in municipio, in un’epoca in cui il ruolo che lei ricopriva, faceva da collettore e da fulcro per tutta le attività di funzionamento dell’ente e anche per gli abitanti, i quali spesso si rivolgevano a lei per qualche pratica o qualche consiglio.

Gli archivi comunali sono pieni di tracce del suo passaggio, perché ovviamente tutto si redigeva in modo manoscritto o al massimo con macchina da scrivere manuale, che tutt’oggi conserviamo esposte in sala consiliare come cimeli di un’altra epoca.

Inoltre è stata testimonianza di un periodo abbastanza rivoluzionario e di riammodernamento della pubblica amministrazione, dell’urbanistica e del progresso che arrivava, cioè gli anni 70 ed 80 del vecchio secolo, e delle vicissitudini amministrative di storici sindaci, ossia Antonio Quaglino ed Alessandro Masiero, i quali hanno dato traccia a quasi mezzo secolo di storia ternenghese.

Di particolare ricordo sono anche gli anni di cooperazione con la storica maestra ternenghese Genoveffa Cerutti, per la quale nutriva stima, rispetto e vera amicizia.

Il primo incarico di Graziella agli atti del comune è un contratto temporaneo con le mansioni di scrivano-messo e bidello. Gli anni della sua pensione sono stati dedicati al volontariato, sia in paese sia in altri luoghi. Inoltre grazie all’esperienza maturata, era di riferimento per ogni pratica che un ternenghese aveva necessità di espletare in tema di dichiarazioni fiscali, tributi comunali, catasto, ecc.

Graziella è stata presente anche in molti momenti di dolore. Da non dimenticare l’appoggio materiale e morale dato all’ora geometra del comune Renzo Enrico ad alla moglie, in occasione della drammatica perdita del figlio. Già persone di stima professionale reciproca, quel fatto legò profondamente le rispettive famiglie per sempre.

Durante il lockdown del 2020, quando il Covid ha stravolto la vita di ogni persona, si era già temuto per la vita di Graziella, in quanto scoperta la positività al virus dovette presto essere ricoverata in precarie condizioni di salute. Mi tenevo aggiornato attraverso le limitate informazioni che riusciva ad avere la figlia Manuela, ma simpaticamente la preoccupazione diminuì quanto seppi che iniziava a preoccuparsi delle dichiarazioni fiscali di amici lasciate a casa prima del ricovero e che dovevano ancora essere inviate all’Agenzia Entrate. Ciò per far capire chi era questa persona, l’altruismo che sentiva ed il dovere per gli impegni che assumeva.

Tra gli anni 90 e successivi 2000, ebbe anche esperienze in ambito amministrativo ricoprendo prima il ruolo di Assessore e successivamente di consigliere comunale e capogruppo di una minoranza consiliare, che lei aveva trainato attraverso la sua candidatura a primo cittadino.

Io iniziai proprio la mia avventura da consigliere comunale insieme a lei e non potrò mai dimenticare ciò che mi ha trasmesso ed insegnato del suo bagaglio di conoscenza.

In tutta la sua vita, grazie alla sua fede, ha conservato e dedicato un grosso impegno anche nella nostra parrocchia, contribuendo a rendere sempre accogliente la chiesa parrocchiale con dedizione ed operosità.

Ti ringrazio Graziella per quanto hai fatto per il paese che oggi io rappresento. La dedizione al lavoro era caratteristica fondamentale di te e con grande onore sarà mia premura ricordarti in ogni occasione che verrà. L’impegno di portare avanti la vita amministrativa anche con i tuoi positivi consigli ed insegnamenti, non saranno mai da me dimenticati.

L’Amministrazione comunale profondamente commossa è stretta al dolore della figlia Manuela, del genero Francesco e degli amatissimi nipoti Alberto e Laura con le rispettive famiglie, ai parenti ed amici di Graziella tutti; a loro le più sincere e sentite condoglianze".