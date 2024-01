Dal Comune di Netro un contributo per il pre scuola alla media di Graglia

La giunta comunale di Netro ha deliberato un contributo di 250,00 € all’Istituto comprensivo di Mongrando per lo svolgimento del servizio di assistenza al pre-scuola svolto dai collaboratori scolastici presso la Scuola secondaria di primo grado di Graglia per gli studenti del Comune di Netro.

"L'iniziativa - si legge nel documento - risulta necessaria in quanto gli scuolabus per effettuare il giro sui territori comunali per portare a Graglia in orario gli studenti della Scuola primaria, devono anticipare il trasporto degli studenti della Scuola secondaria di primo grado, scaricando i medesimi in anticipo rispetto all’orario di apertura del plesso scolastico".