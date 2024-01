T.T. Biella: giornata positiva per le due formazioni di vertice

Giornata decisamente positiva per le due formazioni di vertice del TT Biella (B1 e C1), invischiate nella zona retrocessione dei rispettivi campionati, ma protagoniste di due vittorie conquistate in trasferta e propiziate da una serie incredibile di partite vinte al quinto set. Vittoria anche della formazione della C2, pareggio della D1 e sconfitta per le formazioni di D2 e D3.

Serie B1.

In serie B1, la formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo s’impone al Milano Sport con il punteggio di 5 a 2. Scesi in campo ancora una volta senza il capitano Eugenio Panzera, i biellesi, contro il fanalino di coda del girone, portano a casa un risultato certamente non scontato. Ai tre punti di Simone Cagna si aggiungono i due di Vincenzo Carmona, mentre al palo rimane Francesco Gamba.

Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,16; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,14; A A4 Verzuolo Tonoli,12; sd Us Villa Romano',10; A4 Verzuolo Scotta,8; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,8; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,8; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1.

La vittoria, per 5 a 4, del team del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, nel campionato nazionale di C1, è stata senza dubbio più sorprendente. Impegnati a Gallarate contro i portacolori locali, i lanieri, grazie ad una convincente prestazione corale, riescono a replicare il bel risultato della gara di andata, riprendendosi immediatamente dalla cocente delusione del match con la Regaldi. Tutti bravi (David Dabbicco e Matteo Passaro), ma una particolare menzione va riservata ancora una volta a Fabio Cosseddu, che, con la vittoria sul forte Matteo Traini, ha propiziato l’ottimo esito finale dell’incontro.

Classifica: Asd Tt Romagnano,18; Tennis Tavolo Torino,16; G.S. G. Regaldi Novara,10;Tt Ossola 2000 Mokavit,8; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,6; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",6; Tennis Tavolo Gallarate,5;; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2.

La vittoria per 5 a 0 della formazione di C2 del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza sul campo del Romagnano è andata, se non altro nel punteggio, al di là di ogni più rosea previsione. I sesiani, infatti, avevano raggiunto la formazione di Biella in vetta alla classifica, per cui l’esito dello scontro al vertice non poteva essere di certo così scontato. In questo match, la serie delle partite vinte al quinto set si allunga; infatti, i primi tre scontri si chiudono tutti in bella: Mattia Noureldin su Cesario, Luca Lanza su Pelosi e Stefano Erba su Sacchi. Preso l’abbrivio, poi, tutto in discesa verso il traguardo, prima Mattia Noureldin in quattro set su Pelosi e poi il capitano Stefano Erba in tre su Cesario.

Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,12; Asd Tennistavolo Novara Hcm,12; Asd Tt Romagnano,10; Tennis Tavolo Torino B,8; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,6; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1.

Si chiude in parità l’incontro di D1 tra la compagine del Tt. Biella Tintoria Ferraris e la formazione dello Splendor Cossato. Ai due punti di Lodovica Motta, si aggiunge quello di Stefano Torrero, vincente su Pegoraro ma sconfitto da Furno. A secco Federica Prola, battuta da Fazzari e Furno.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,15; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,13; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,10; Tt. Biella Tintoria Ferraris,7; G.S. G. Regaldi Novara,4; Asd Tennistavolo Novara Hcm,3; A.S.D. Splendor 1922,2.

Serie D2.

Il team del T.T. Biella Pizzeria Giordano, impegnato, nel campionato di D2, a casa dei leader della classifica, ha pagato salato dazio. A Valenza, ospiti del S. Salvatore, i biellesi escono infatti sconfitti con il severo punteggio di 6 a 0. Per Michele Motta, Gianni Massazza e Federico Arno c’è stato ben poco da fare, con quest’ultimo, però, che porta al quinto set sia Piccinini sia Corbia. Completava la formazione di casa Gualeni.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,17; Tt Oleggio,11; Tt. Biella Pizzeria Giordano,10; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,10; Tt Baveno Lago Maggiore,10; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,9; Asd Tt Romagnano B,3; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3.

La formazione del T.T. Biella Barbera Auto ha riposato.

l’incontro del campionato di D3 che ha visto La formazione del T.T. Biella Barbera Auto, sconfitta tra le mura amiche, dagli aostani del Coumba Freide. Quattro a due l’esito finale con i nostri due punti conquistati da Wu Jin Hao, sempre più convincente. A secco Alessio Peretti, Gabriele Carisio e Luca Rizzo. Per i valdostani hanno giocato Latina, Grosso, Scano Alessandro e Miriam.

Classifica: A.S.D. Splendor 1922,14; Asdtt Ivrea,12; Coumba Freide Tt Aosta,10; Asd Polisportiva Fc Vigliano,9; Tt. Biella Barbera Auto,5; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1.