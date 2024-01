Golf Club Cavaglià, ecco i risultati dei trofei: domenica ci sarà il Green Pass Card Trophy FOTO

Domenica al GC Cavaglià si è giocata la terza gara (18 buche Stableford 2 categorie) valida per Trofeo d’Inverno.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Emanuele Giachino Courmayeur 32, 1° Netto Elena Chiodini Cavaglià 38, 2° Netto Maurizio Monteleone Cavaglià 37, 3° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Damiano Zuccaro Settimo 46, 2° Netto Francisco Miguel De Sousa Cavaglià 41, 3° Netto Cristiano Bongianino Primule 40, 1° Ladies Piera Franzo Cavaglià 37. Oltre ottanta partecipanti hanno animato sabato al Golf Club Cavaglià la tappa del Winter Challenge by Perisimmon gara a coppie con formula 4PM Stableford sula distanza di 18 buche (categoria unica).

In una giornata dal clima primaverile nel lordo si sono imposti Massimo Stesina/Edoardo Ramella con 34 punti. Nel netto primi Cosimo Siragusa/Luca Bertello con 49, seguiti da Yuji Takahashi/Kingo Yamashita 49 e Bruno Carmagnola/Tiziana Brignoli con 44.

Domenica al Golf Club Cavaglià proseguirà il Trofeo d’Inverno che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del nostro Pro-Shop, metterà in palio dei premi importanti. Il 1° netto della classifica del circuito si aggiudicherà un telemetro Bushnell Tour V5 di ultima generazione, mentre al 1° lordo andrà una sacca Mizuno BR-D4C Cart Bag.

La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score sulle 6 gare. In ogni tappa ci sarà premiazione e a seguire rinfresco. La quarta gara valida sarà il Green Pass Card Trophy Stableford sulla distanza di 18 buche (3 categorie). Le prossime tappe del circuito si giocheranno domenica 18 e 25 febbraio. Guidano la classifica dopo tre gare Simone Bucino nel lordo e Francisco Miguel De Sousa nel netto. Un'anticipazione su domenica 11 febbraio, quando tornerà la Carnival Green By Forteto Della Luja Louisiana a 4 giocatori in costume con degustazione vini durante la giornata.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.